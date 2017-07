Un beau succès pour le Diner en blanc de Moncton

par

La troisième édition du Diner en Blanc du Grand Moncton s’est déroulée dans l’allégresse et sous le charme de l’Hôtel de Ville de Moncton. Les quelque 250 convives provenant de Dieppe, Moncton et Riverview – même d’aussi loin que la Gaspésie, Bathurst, Caraquet et Québec! – ont apprécié la programmation de la soirée.

Une température clémente a stimulé la bonne humeur des invité.e.s. Selon Blair Lawrence de Moncton, qui participe à l’évènement pour la deuxième fois : «Un autre succès-fou au Diner en Blanc hier soir à l’Hôtel de Ville. Félicitations au comité organisateur. Tout le monde s’est bien amusé et régalé. Bravo!»

Selon la directrice générale du CPSC, Marie-Thérèse Landry, le succès de cet évènement tient dans l’engagement des bénévoles, la participation des convives et la qualité de la programmation. … à l’an prochain!