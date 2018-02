Un autre succès retentissant pour le 5e Gala de la Saint-Valentin

par

Le 5e Gala de la Saint-Valentin, au profit du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, a été un autre succès retentissant. L’événement s’est tenu au Centre Saint-André-LeBlanc, le samedi soir 10 février.

La magnifique somme de 9934$ a été recueillie durant cette activité de collecte de fonds toute spéciale pour célébrer la Saint-Valentin. Il s’est déroulé dans une atmosphère de compassion et d’appui pour le travail accompli envers la communauté desservie par cet organisme de bienfaisance, dédié au bien-être de tous les citoyens, mais plus spécialement à certains membres de la communauté qui vivent des situations pénibles et parfois incompréhensibles.

Les bénévoles du Centre de Saint-André-LeBlanc accompagnés du personnel du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour s’unissent afin de remercier et féliciter tous les personnes réunies pour faire de cette soirée un exemple exceptionnel de compassion et de générosité des citoyens de la grande région.

Que ce soit les artistes qui ont tous enchanté la foule rassemblée par leurs belles prestations musicales et d’humour; que ce soit les membres du public qui ont fait l’achat des billets pour assister au spectacle, et ce, dans une aire d’amitié et surtout pour le respect démontré aux artistes durant leurs prestations, on aurait été capable d’entendre une aiguille tomber par terre, merci. Merci aussi aux maitres de cérémonie, aux bénévoles de la semaine et de la soirée ainsi qu’aux serveurs et serveuses du bar, à tous ceux et celles qui ont assuré le décor et la bonne bouffe pour cette soirée très spéciale; et finalement à tous les commanditaires qui ont cru bon d’appuyer cette bonne cause.

Chapeau à tous et félicitations pour un travail bien accompli.