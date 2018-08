Un autre succès pour L’Grand bazar-à-choix 2018!

par

Les gens ont bravé la pluie samedi pour se rendre à la Salle Grand-Barachois pour encourager les exposants variés, lors du L’Grand bazar-à-choix. Près de 400 personnes sont passées pour apprécier et/ou acheter les oeuvres des artistes et artisans.

«Les divertissements ont été très appréciés par toutes et tous, de dire Marlene Dugas, présidente du comité organisateur. Paul et Jonah Dubé ont débuté à 10h avec leur musique jazzy. Frank Williams nous a charmés avec des tounes populaires et quelques-unes de ses compositions. Martin Boudreau a su calmer la foule en interprétant des pièces variées sur son clavier portable. Nous avons reçu plusieurs commentaires positifs au sujet de la musique. Danielle Loranger, auteure de livres d’enfants, nous a fait une belle interprétation avec la participations des enfants présents.»

Plusieurs enfants sont passés à la table de bricolage pour créer leur petite oeuvre avec l’aide des animateurs Nathan et Alycia Cormier.

«Notre comptoir de pâtisserie n’a pas déçu, d’ajouter Madame Dugas. Les gens en ont acheté et nos mets acadiens ont été populaires. Les poutines râpées et le fricot ont fait fureur.

«Merci au Chevaliers de Colomb pour leur appui avec leur main d’oeuvre. Ce fut grandement apprécié. Merci à nos parrains : la Communauté rurale Beaubassin-Est et la Société culturelle Sud-Acadie, et merci à la population de la CRBE et des environs d’être venus nous voir.

«Au nom de mon comité, merci et à l’an prochain, de conclure Marlene Dugas, présidente du comité organisateur du L’Grand bazar-à-choix.