Un autre succès pour la Course de nuit électrisante!

C’est à l’extérieur du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard que se sont rassemblé plus de 500 personnes pour la 3e Course de nuit électrisante qui a permis d’amasser une somme d’environ 24 000$ au profit des patientes du Centre de santé du sein.

Cette année encore, la totalité des fonds recueillis ira à l’amélioration des services offerts aux femmes atteintes du cancer du sein. Les fonds amassés iront vers le maintien des services non assurés offerts aux patientes en besoin et à l’amélioration de la qualité de vie des patientes du Centre de santé du sein.

«Depuis les deux dernières années, les fonds amassés par cette activité nous permettent de faire l’achat de prothèses et de soutiens-gorge que nous offrons à nos patientes qui ne sont pas assurées», explique Dre Jocelyne Hébert, chirurgienne au Centre de santé du sein et membre du comité organisateur de la course. «Certaines patientes peuvent se voir jusqu’à un an sans pouvoir travailler; il peut alors être difficile de se justifier l’achat de prothèses et de soutiens-gorge qui peuvent coûter jusqu’à 400$. Nous avons également un fond réservé pour les patientes désirant un soutien psychologique. Notre objectif, c’est d’appuyer nos patientes qui peuvent vivre une période très difficile.»

De plus, une part des recettes de la course 2018 ira vers l’achat d’un appareil électrocautère avec évacuation de fumée.

«Cet appareil permettra aux chirurgiens de faire des biopsies du sein ouvertes sous anesthésie locale directement au Centre de santé du sein», poursuit Dre Hébert. «Offrir les biopsies sur place pourra diminuer le temps d’attente pour certaines patientes qui éviteront l’attente pour une salle d’opération.»

Pour Jeannette Mallet, survivante et membre du comité organisateur, la Course de nuit électrisante est symbole d’un mouvement de solidarité et d’encouragement à celles qui ont vécu ou qui vivent le combat.

«C’est très touchant de voir un si grand nombre de gens de la communauté se rallier afin de soutenir cette cause et ces femmes.»

La Course de nuit électrisante s’adresse aux adeptes et aux débutants. Les participants ont l’option de marcher, courir ou combiner marche et course sur une distance totale de cinq kilomètres.