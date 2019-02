Un autre beau geste de partage

par

Les Chevaliers de Colomb «Conseil Raoul Léger» de Haute-Aboujagane désirent encore une autre fois remercier les communautés de Cormier-Village et Haute- Aboujagane pour leur généreux dons partagés lors de la collecte de Noël. Sur la photo nous reconnaissons de gauche à droite : Mélas Boudreau, secrétaire financier; Judson Cassidy, président du Conseil d’administration du Vestiaire St-Joseph de Shédiac et Raoul LeBlanc, grand chevalier. En tout, 1396.25$ furent remis ainsi que 472 livres de nourriture. Merci à vous tous et toutes! (Photo : Gracieuseté)