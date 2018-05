par

Le programme «Un arbre pour la vie» qui vise à rendre le paysage de Dieppe plus vert et souligner l’arrivée d’un enfant est de retour pour une troisième édition. La Ville de Dieppe est fière de souligner la venue d’un enfant en offrant gratuitement à sa famille un arbre, qui, au fil du temps, grandira à ses côtés.

Ce programme s’adresse aux résidents de Dieppe qui ont adopté ou donné naissance à un enfant en 2017. Un seul arbre par enfant sera remis aux parents. En acceptant de planter cet arbre, les nouveaux parents contribuent à l’histoire de la collectivité, en plus d’embellir le milieu de vie et d’offrir, un environnement plus sain aux prochaines générations.

Conditions

L’arbre devra être planté sur le terrain des parents à Dieppe et ne pourra être déménagé.

L’arbre pourra également être planté sur la propriété d’un membre de la famille immédiate vivant à Dieppe, à condition qu’ils fournissent une lettre d’engagement autorisant la plantation de l’arbre sur leur terrain en faisant état du lien de parenté avec l’enfant.

Une preuve de résidence (permis de conduire ou compte de taxes) ainsi qu’une preuve de naissance de l’enfant (carte d’assurance maladie, certificat de naissance ou d’adoption) sont requises pour s’inscrire. Il suffit de joindre une photocopie de ces documents au formulaire d’inscription.

Les parents ont la responsabilité de planter et d’entretenir l’arbre qu’ils recevront. L’arbre offert est facile à manipuler et nous suggérons à la famille de se réunir pour le planter. L’arbre sera livré à l’adresse figurant sur le formulaire d’inscription et sera accompagné d’un guide de plantation produit par la municipalité. Ce guide offrira des renseignements sur la manière de le planter, sur son entretien et sur la réglementation en vigueur à Dieppe.

La Ville de Dieppe sera responsable de faire la recherche pour les différents services souterrains.

Comment s’inscrire

Les nouveaux parents doivent remplir le formulaire avant le 11 mai 2018. Des photocopies de preuves de résidence, de naissance ou d’adoption sont exigées.

Si votre demande est retenue, la municipalité vous contactera pour déterminer quelle sorte d’arbre peut être plantée sur votre terrain en fonction de l’espace disponible et de la disponibilité des espèces d’arbres.