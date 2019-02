Un 6e Gala de la St-Valentin réussi!

par

C’est à guichet fermé qu’a eu lieu le 6e Gala de la St-Va-lentin au Centre de Saint-André-LeBlanc, au profit du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, samedi dernier.

En tout, c’est la jolie somme de 11 152$ qui fut recueillie pour cette organisme de bienfaisance et de soutien aux personnes dans le besoin. De plus les «Coudeuses de par Chez Nous» ont présenté 40 couvertures piquées à Kristal LeBlanc, la directrice générale du centre de ressources. Elles serviront à garnir les lits du nouveau Centre de refuge présentement en construction à Shédiac.

Les organisateurs de cette collecte de fonds tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont mis la main au succès de cette soirée tout au long de la préparation et lors du déroulement de la soirée. Merci également aux commanditaires locaux qui ont fourni le nécessaire pour assurer la bouffe pendant cette soirée d’amour et de partage. Un merci spécial à nos artistes musicaux qui ont pris la scène pour offrir un excellent spectacle de musique et un peu d’humour : Les Deux Bobs, Louise Babineau, Liz & Ben Acoustic Duo, George «The Crooner» Arsenault, Mélanie Richard, Mike LeBlanc, et Germaine Melanson, en plus des maitres de cérémonie Frank LeBlanc et Mélanie Thébeau-LeBlanc. Et finalement merci à toutes les personnes présentes pour votre appui à cette cause exceptionnelle.