Trois résidents de Beaubassin-est reçoivent le Prix Canada 150

Trois résidents de la Communauté rurale Beaubassin-est ont reçu des Épinglettes du sesquicentenaire Canada 150 lors de la cérémonie de remise des Prix de l’engagement communautaire du 150e anniversaire du Canada, le vendredi 23 novembre au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe. Lise Cormier de Saint-André-Le-Blanc, George LeBlanc de Grand-Barachois et Serge LeBlanc de Haute-Aboujagane sont les trois bénévoles dévoués de Beaubassin-est qui ont été honorés. L’épinglette offerte par l’honorable Dominic LeBlanc, député de Beauséjour et ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, est un précieux souvenir car elles sont fabriquées à partir du cuivre qui recouvrait les édifices du Parlement de 1918 à 1996.

Lise Cormier de Saint-André-LeBlanc

Lise Cormier est une bénévole dévouée bien connue dans la région, car elle est toujours à l’œuvre dans sa communauté. Tout récemment, elle a mené l’organisation du 15e Gala de l’espoir à Saint-André-LeBlanc qui a permis de ramasser plus de 18 000$ pour la campagne de l’Arbre de l’espoir.

Mme Cormier exerce le métier de coiffeuse au Salon Lise-Cécile à Saint-André-Le- Blanc, un salon fréquenté par plusieurs personnes du coin. Elle gère son entreprise avec succès depuis 30 ans grâce à son sens organisationnel, sa personnalité dynamique et chaleureuse, ainsi que son dévouement à sa clientèle.

Tout en étant dévouée à ses enfants, Jenny et Riley, et à son époux Gilles, elle a toujours reconnu l’importance du bénévolat et c’est une leader de première classe dans sa communauté. Elle joue un rôle important dans la vie communautaire de sa région, mais surtout dans sa communauté natale de Saint-André-LeBlanc.

Mme Cormier est présidente de l’Association des loisirs de Saint-André et LeBlanc Office depuis plus d’une vingtaine d’années et elle a su, avec l’appui de nombreux bénévoles, diriger de beaux projets dont d’importants travaux de rénovation au Centre de Saint-André-LeBlanc. Elle est aussi beaucoup impliquée au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

Comme résidente dévouée, elle a siégé au sein du comité de Fierté communautaire et culturelle de Beaubassin-est pendant trois ans et elle joue toujours un grand rôle dans l’organisation de certaines fêtes communautaires de la municipalité.

Pour souligner son grand dévouement, Lise Cormier a reçu la médaille d’Excellence de la Fondation Louis-J.-Robichaud en 2012 et le Prix d’excellence en Leadership communautaire de Beaubassin-est en 2007.

George LeBlanc de Grand-Barachois

George LeBlanc a toujours fait preuve de leadership dans sa communauté en contribuant de façon désintéressée aux organismes communautaires. Il agit souvent dans l’ombre mais ses efforts ne passent pas inaperçus. M. LeBlanc habite à Grand-Barachois avec son épouse, Lorraine, et ils ont une fille, Natalie, ainsi qu’un petit-fils, Félix. M. LeBlanc est membre du conseil 10251 des Chevaliers de Colomb de Grand-Barachois depuis une cinquantaine d’années et il a occupé le poste de Grand Chevalier pendant trois ans. Il s’est toujours dévoué généreusement pour cet organisme, ainsi que pour l’entretien et l’organisation des activités de la Salle Grand-Barachois. Son épouse Lorraine est aussi toujours disponible pour aider dans la communauté, et le couple a été nommé Bénévoles de l’année de la Salle Grand-Barachois en décembre 2017.

George LeBlanc fait partie du Groupe de bénévoles de la Salle Grand-Barachois depuis 14 ans. Ce groupe a reçu le Prix d’excellence de la Communauté rurale Beaubassin-est dans la catégorie Services bénévoles en 2017. Il s’agit d’une quarantaine de personnes qui se dévouent 12 mois par année donnant environ 4000 heures de bénévolat depuis plus de 10 ans. M. LeBlanc s’est également porté volontaire pour faire la livraison des boîtes de Noël à Moncton pendant une dizaine d’années, en plus de faire du bénévolat auprès des associations de commis-voyageurs de l’Atlantique. Il a pris une retraire bien méritée après 54 ans de services comme commis-voyageur dans l’industrie de la bijouterie.

Et à plusieurs reprises depuis 2014, George LeBlanc faisait partie des bénévoles qui ont ouvert la Salle Grand-Barachois comme centre d’accueil pendant une panne d’électricité prolongée. Un autre bel exemple de dévouement pour le mieux-être de toute la communauté!

Serge LeBlanc de Haute-Aboujagane

Serge LeBlanc est pompier volontaire avec le Service d’incendie de Beaubassin-est depuis plus de 25 ans. Il a joint la brigade en 1997, et il occupe le poste de Chef adjoint depuis plus de 15 ans. Il demeure dans la belle communauté de Haute-Aboujagane avec son épouse, Lise, et leur fils, Réjean.

Récemment, le Prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick lui a remis la Médaille d’ancienneté provinciale qui est décernée aux membres des services d’incendie qui contribuent à la lutte contre les incendies, à la prévention des incendies ou aux enquêtes sur les incendies depuis 25 ans ou plus. Cette médaille est accompagnée d’un Certificat de longs états de service des services d’incendie en reconnaissance sincère du courage et de la loyauté mis au service des citoyens et citoyennes du Nouveau-Brunswick. Le Prévôt des incendies lui avait déjà remis un certificat de reconnaissance et une épinglette pour souligner ses 20 années de service comme pompiers volontaires, il y a quelques années.

Serge LeBlanc est un membre dévoué de la Brigade des pompiers, il participe toujours aux événements communautaires, que ce soit pour faire de la prévention auprès de la population ou encore pour distribuer des bonbons aux enfants à l’Halloween! En plus de jouer le rôle de chef en l’absence de son supérieur, il assume les responsabilités d’adjoint en s’occupant notamment de l’aspect sécurité au travail. Il va sans dire que son expérience et ses connaissances apportent beaucoup à la brigade; il possède toutes les certifications nécessaires, ce qui en fait un atout important car il connaît bien son travail et peut ainsi assurer la sécurité des gens de la communauté.