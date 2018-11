Trois personnes méritantes intronisées au Mur de la renommée de Shédiac

par

La Ville de Shédiac a procédé le 8 novembre à l’intronisation de trois nouveaux membres au Mur de la renommée, lors d’une cérémonie au Centre multifonctionnel de Shédiac.

Cet événement spécial souligne les réalisations de personnes qui ont contribué à la qualité de vie à Shédiac. Les nouveaux membres sont Priscilla Guéganne Doucet – Catégorie Culture: Artiste multidisciplinaire autochtone de profession, Guéganne Doucet a su faire rayonner ses oeuvres à l’échelle nationale et internationale, ce qui lui a valu plusieurs distinctions. Elle a dû faire preuve de persévérance dans son travail et est toujours restée fidèle à ses convictions. Ses oeuvres sont inspirées de son patrimoine et de son imaginaire.

Emile Duprée– Catégorie Sport: Un lutteur/promoteur professionnel canadien. Sa carrière de lutteur l’a amené à voyager un peu partout dans le monde. En 1977, M. Duprée a démarré une entreprise appelée Atlantic Grand Prix Wrestling dans sa ville natale de Shédiac. Son dévouement envers le sport de la lutte lui a apporté de nombreuses récompenses. Par contre, l’occasion de témoigner des réussites des lutteurs qu’il a pris sous son aile et les amitiés qu’il a nouées en cours de route sont les récompenses qui lui tiennent le plus à coeur. Plusieurs le décrivent comme étant une personne généreuse, passionnée et altruiste.

Omer LeBlanc– Catégorie Bénévole: Un philanthrope, une personne qui aime le genre humain, qui se dévoue à aider les autres et à rendre la vie des gens plus facile. Il fut l’instigateur, le militant et le maître d’oeuvre pour l’agrandissement de l’aréna Festival en 1996. Il a l’ardent désir d’aider les gens et pour cette raison, il participa à deux voyages humanitaires en Haïti. Il est une personne remplie d’émotions qui se préoccupe davantage des besoins et des désirs des autres que des siens.