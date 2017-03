Trois jeunes rencontrent l’astronaute David Saint-Jacques

par

Trois jeunes membres du Club Super 4-H de Grande-Digue, Frédéric Caissie, Maxime Caissie et Justin Hébert ont eu la chance de rencontrer l’astronaute David Saint-Jacques, la semaine dernière. L’exposition «De l’espace à l’assiette!» était alors inaugurée à la Place Resurgo de Moncton.

L’astronaute canadien David Saint-Jacques sera affecté à une mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale. M. Saint-Jacques s’envolera à bord d’une fusée Soyouz en novembre 2018 pour rejoindre l’équipage international du laboratoire orbital. La mission Expedition 58/59 sera la première mission de David Saint-Jacques et le 17e vol spatial d’un membre du corps des astronautes canadiens. Pendant son affectation dans l’espace, l’astronaute effectuera une série d’expériences scientifiques, de tâches de robotique et de démonstrations de technologie, dont les détails seront révélés dans le courant de l’année.

C’est suite à une invitation au Club 4-H de Grande-Digue que l’animatrice Marielle Poirier a fait les démarches nécessaires afin que des jeunes puissent y assister. Elle a pu recruter ces trois jeunes à qui l’Agence spatiale canadienne avait demandé de préparer des questions à poser à l’astronaute. «C’était une rencontre VIP, dit-elle, car il ne sera pas présent aux autres endroits où l’exposition sera en montre.»

«Les jeunes ont pu poser leurs questions, il les écoutait et voulait savoir ce qu’ils savaient. Il leur expliquait tout ce qu’ils voulaient et ils ont pu se faire prendre en photo avec lui. Les trois jeunes ont bien apprécié cette belle opportunité de le rencontrer, dit-elle, tout comme moi et les parents qui nous accompagnaient.»

Exposition

En visitant cette exposition itinérante, on peut apprendre comment les données satellitaires favorisent le développement d’une agriculture durable et aident les agriculteurs à optimiser l’utilisation de l’eau, des pesticides et de l’engrais.

L’exposition a été conçue par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, situé à Ottawa, en partenariat avec l’Agence spatiale canadienne. Elle est composée de quatre modules intégrant : des vidéos, une maquette de RADARSAT-2, des photos et des images satellitaires impressionnantes. Elle est en montre à Moncton jusqu’au 21 mai.