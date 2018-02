Très bonne année financière à la Ville de Shédiac en 2017

par

Gérard Lessard

Selon le directeur des finances de la Ville de Shédiac, Réjean Godin, les membres du conseil ont très bien géré les finances de la ville en 2017.

Les permis de construction ont atteint la somme de 14,6 millions $ ce qui est considéré une très bonne année pour Shédiac.

Le maire Jacques LeBlanc a tenu à féliciter les employés municipaux pour tout leur travail et l’entretien des rues et des sentiers de la municipalité.

Le maire invite les citoyens et citoyennes de Shédiac à participer au Carnaval d’hiver qui se déroulera du 31 janvier au 4 février

Le maire Jacques LeBlanc a été choisi candidat pour le parti libéral pour la prochaine élection provinciale qui se tiendra en septembre 2018. Entre-temps, il restera maire de la Ville de Shédiac comme lui permet la loi jusqu’au jour de l’élection. Il a tenu à dire que ça été un privilège de servir les citoyens et citoyennes de la Ville de Shédiac et qu’il veut maintenant mettre son enthousiasme et son énergie au service des gens de la circonscription de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé.