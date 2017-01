Tournée d’adieu de Alain Morisod et Sweet People

par

Après 40 ans de bons et loyaux services, ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE s’apprêtent à tirer leur révérence le samedi 22 avril au Centre de célébration Wesleyan de Moncton. Ils nous manqueront… Depuis un certain «Lac de Côme» en 1978, leur histoire d’amour avec notre pays a été ponctuée de 41 disques d’or ou de platine, 1750 spectacles, un Félix et plus de 3,5 millions d’albums! Qui dit mieux?

La Tournée 2017, intitulée malicieusement «Goodbye River Blue», constituera une ultime occasion de retrouver le populaire groupe suisse et de réentendre toutes ces chansons qui font presque partie de notre patrimoine musical.

Qu’est-ce qui fait encore courir ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE? Quelle flamme anime toujours ce groupe qui œuvre, et plutôt bien, dans une discrétion assez rare, loin des rubriques «people» auxquelles il n’est pas forcément accro?

Pour ce dernier tour de piste qui les mènera aux quatre coins de la province de Québec ainsi qu’en Ontario et au Nouveau-Brunswick, ALAIN ET SES SWEET ne viennent pas les mains vides. Flanqué d’un tout nouvel album intitulé «Qu’est-ce qu’on a dansé sur cette chanson», le public aura droit aux nouvelles chansons à saveur «vintage» mais, bien évidemment, à toutes les incontournables ancrées à jamais dans la mémoire populaire, la nôtre!

Du reste, si cette Tournée 2017 s’intitule «Goodbye River Blue», il y a fort à pa-rier qu’il y aura de la nostalgie dans l’air pendant trois heures et demie au Centre Wesleyan de Moncton, durée habituelle pour leurs spectacles!

Les billets sont disponibles dans trois points de vente à Moncton, soit à la billetterie de l’Université de Moncton, au Centre Wesleyan ainsi que chez Frank’s Music. L’achat en ligne peut également se faire sur le site www.ticket window.ca.