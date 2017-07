Tournage du premier Sitcom acadien par et pour les jeunes

par

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) est fière d’annoncer que le tournage de la toute première comédie situationnelle (sitcom) francophone acadienne par et pour les jeunes mettant en vedette des jeunes Néo-Brunswickois dans le cadre du projet Humour à la télé, a eu lieu les 21 et 22 juillet à Dieppe.

Cette initiative fait partie du projet Art sur roues qui propose aux jeunes, à chaque deux ans, l’exploration d’une forme d’art plus ou moins traditionnelle. Humour à la télé est le fruit d’un partenariat avec les Productions l’Entrepôt qui permet d’initier des jeunes, âgés de 14 à 18 ans des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick à la création d’un sitcom de A à Z. À savoir, écrire, jouer et monter une émission humoristique pour le petit écran. Il faut savoir qu’il n’existe à ce jour aucune série humoristique de fiction produite en Acadie par et pour les jeunes. L’humour est quant à lui une forme d’art qui ne cesse de gagner en popularité auprès de la jeunesse.

Les participants ont dans un premier temps bénéficié d’une formation lors du colloque Équinoxe en décembre 2016 à Shédiac pour découvrir le monde des sitcoms et s’initier à l’écriture humoristique pour la télévision avec Productions l’Entrepôt. Par la suite, ils ont participé à un stage de perfectionnement d’écriture et de présentation scénique lors du colloque la Recharge en février 2017. Les auditions ont ensuite eu lieu au mois de mars et avril au niveau provincial.

Puis du 2 au 4 juin 2017, les jeunes artistes se sont réunis pour finaliser l’écriture de leurs épisodes lors d’un stage intensif à Cap-Pelé. Le tournage de cette fin de semaine à Dieppe permettra l’enregistrement de six épisodes de 3 à 4 minutes chacun qui cons-titueront la première saison de cette histoire racontant la fermeture imminente d’un magasin de location de DVD où de jeunes employés chercheront à tout prix une solution pour changer la décision du propriétaire.

La grande première mondiale se déroulera lors de l’événement Équinoxe du 1er au 3 décembre 2017 à St-Louis-de-Kent.

Les jeunes auteurs et comédiens qui participeront au tournage sont : Adèle Léger de Shédiac; Gabriel Basque de Tracadie; Gabrielle Saulnier de la région Shédiac; Mara Saulnier de Kedgwick; Nicolas Mailhot de Moncton; Patrice Cammarano de Fredericton; Zacharie C. Landry de la région de Campbellton.

La réalisation du projet a été confiée au cinéaste acadien André Roy qui a travaillé en étroite collaboration avec les jeunes depuis le début de cette aventure.

Selon Sue Duguay, la présidente de la FJFNB : «Il s’agit d’une expérience marquante pour les jeunes qui ont un intérêt pour l’arrière-scène de la télévision et pour le processus d’écriture; j’ai hâte de voir le résultat»!