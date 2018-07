par

La huitième édition du Tour de l’espoir, présenté par Assomption Vie, a lieu demain, le jeudi 26 juillet. Cette année, plus de 140 cyclistes prendront part au Tour de l’espoir, un record pour l’événement. Les participants pédaleront pendant quatre jours sur une distance de 650 km, afin d’amasser des fonds pour la 30e campagne de l’Arbre de l’espoir.

Les cyclistes partiront d’Edmundston, tôt le matin, et rouleront toute la journée jusqu’à Campbellton. Vendredi, le trajet mènera l’équipe du Tour de l’espoir jusqu’à Caraquet. Après une nuit de repos bien méritée, les cyclistes reprendront la route samedi en direction de Miramichi. La dernière journée, dimanche, mènera les cyclistes vers la ligne d’arrivée à Moncton, où une fête communautaire sera organisée en leur honneur devant l’édifice d’Assomption Vie sur la rue Main.

Denise Landry-Nadeau est coprésidente du Tour de l’espoir 2018. «Nos cyclistes et nos bénévoles sont très fébriles à une semaine du coup d’envoi de l’événement! Les participants ont travaillé extrêmement fort au cours des derniers mois afin d’amasser des fonds pour la cause, mais aussi pour être prêts physiquement et mentalement pour ce défi d’endurance. Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous appuient dans cette belle aventure. Le Tour de l’espoir 2018 sera sans aucun doute une édition inoubliable!»

La Dre Carole Williams en sera quant à elle à sa troisième année en tant que coprésidente du Tour de l’espoir.

«Nous sommes tellement heureux de constater l’enthousiasme croissant par rapport au Tour de l’espoir, puisqu’il s’agit d’un événement rassembleur qui fait la promotion de saines habitudes de vie et qui permet d’amasser d’importantes sommes pour la campagne de l’Arbre de l’espoir. En tant que gynéco-oncologue, le Tour de l’espoir 2018 aura une signification particulière pour moi, puisqu’une partie des fonds amassés reviendra au service provincial de gynéco-oncologie. Ces fonds permettront l’achat de pièces d’équipement et de fournitures qui aideront à optimiser les soins chez les femmes originaires de partout dans la province atteintes d’un cancer. C’est un geste qui est fort apprécié par le personnel médical et par les patientes.»

Depuis de nombreuses années maintenant, Assomption Vie appuie fièrement la campagne de l’Arbre de l’espoir. Réjean Boudreau est vice-président, chef du développement organisationnel à Assomption Vie.

«Nous sommes très heureux d’apporter notre appui au Tour de l’espoir. Dans une semaine, plus de 140 cyclistes pédaleront sur une distance de 650 km en quatre jours afin d’amasser des fonds pour la campagne. Ça prend beaucoup de courage et de détermination pour relever un tel défi!»

Le Tour de l’espoir est une collecte de fonds qui vient contribuer directement à la campagne de l’Arbre de l’espoir. En 2017, les cyclistes ont remis un chèque de 160 000$ à la campagne. Les profits permettent l’achat d’équipements spécialisés et la formation continue des équipes surspécialisées du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard; l’achat de pièces d’équipement pour les unités satellites du nord du Nouveau-Brunswick; l’appui aux efforts de recherche contre le cancer; et l’aménagement de l’Auberge Mgr-Henri-Cormier.

En s’inscrivant au Tour de l’espoir 2018, chacun des participants s’est engagé à récolter au moins 1000$. Les gens ou les entreprises qui souhaitent appuyer les cyclistes et contribuer au succès de cette activité de financement peuvent visiter le www.tourespoir.com ou arbredelespoir.ca pour plus de détails.