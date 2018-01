Terrain de golf de la Vallée de Memramcook  Le Village de Memramcook en devient propriétaire et gestionnaire

par

C’est avec enthousiasme et fierté que le Village de Memramcook annonce qu’il devient propriétaire et gestionnaire du Terrain de golf de la Vallée de Memramcook. L’acquisition, qui fait suite à de nombreuses négociations ainsi que plusieurs mois d’attente, deviendra l’une des plus marquantes dans l’histoire du Village. La municipalité se réjouit d’acquérir le terrain pour la modeste somme de 1$ en plus de bénéficier d’améliorations importantes aux infrastructures et à l’équipement du terrain.

Évidemment, le conseil et le maire, Michel Gaudet, sont très contents de l’acquisition. «Je suis ravi que l’achat est finalement conclu et que le village est maintenant propriétaire! Depuis la faillite de l’Institut de Memramcook, il y avait beaucoup d’incertitude envers l’avenir du terrain, ce qui rendait difficile la tâche d’attirer de nouveaux membres et mêmes des employés», avance le maire. «Même si le village gérait le terrain pendant les deux dernières années, il ne pouvait pas investir dans les infrastructures car ce n’était pas un actif de la municipa- lité.»

«Quand les portes ouvriront au printemps, les gens verront des améliorations immédiates et des travaux en cours. Les membres ainsi que toute la population de Memramcook pourront être très fiers de leur terrain de golf et les visiteurs seront surpris des améliorations qui seront apportées au terrain qui est déjà l’un des meilleurs dans le Sud-est», ajoute le maire Gaudet.

Le village est ravi de pouvoir offrir à ses citoyens, à la population du Sud-est du Nouveau-Brunswick et aux visiteurs d’un peu partout une continuité des services disponibles au terrain de golf. La municipalité envisage la nouvelle saison d’un élan positif et dévoile également la nouvelle liste de tarification pour la saison de golf 2018. Les amateurs du sport de tous les niveaux sont encouragés à bénéficier des taux rabais disponibles ainsi que des taux spéciaux pour les nouveaux membres.

Fondé en 1991 par la communauté, le Club de golf de Memramcook est l’un des plus beaux et pittoresques terrains de golf du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez jouer des rondes de golf en moins de quatre heures. Le terrain offre des paysages vallonnés, de belles conditions et de douces brises et promet une expérience mé- morable et agréable pour les golfeurs de tous les niveaux.

Venez jouer un 18-trous ou un neuf trous au Terrain de golf de la Vallée de Memramcook cet été! On vous attend!