Tediche Home Hardware vient au secours de La Suzanne

La Société culturelle Sud-Acadie est très reconnaissante pour la contribution de peinture de Tediche Home Hardware qui a permis de rafraîchir la Suzanne au quai de Robichaud. La Suzanne est ce vieux bateau de pêche qui rassemble citoyens et musiciens sur le quai depuis 2011 avec notre programmation Célébrons nos quais.

Notre Suzanne s’est fait très belle avec l’aide de citoyens bénévoles : Michel LeBlanc, Maurice Brun, Irois et Héléna Bourque, Conrad Gagnon, Michel Gaudet et Richard Vautour; elle est maintenant prête pour recevoir les musiciens de che-nous.

La musique commence ce mercredi 18 juillet à 19h avec Colleen Duguay & Sharptone et se poursuivra les mercredis soirs jusqu’à la fin août. Les autres invités cet été sont Les Deuces, Chaffrail, Terry Melanson, Samuel Richard et Guy Godin, Scott & Gerald Delhunty et Marc Babin.

Apportez vos chaises et le soleil et venez ‘enjoyer’ d’la musique sur le bord de l’eau au Quai de Robichaud sur le chemin Quai des Robichaud à Grand-Barachois, gracieuseté de la Société culturelle Sud-Acadie.