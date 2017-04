Surplus de 360 485$ en 2016 pour la municipalité de Memramcook

par

En 2016, la municipalité de Memramcook a enregistré des revenus de 6 597 786 dollars, des dépenses de 6 237 301 dollars et un surplus de 360 485 dollars. C’est ce qu’on a pu apprendre lors de la présentation des états financiers par la firme comptable L. Bourque et Associés P.C. inc., dans le cadre de la réunion ordinaire du conseil municipal du lundi 24 avril.

«La santé financière de la municipalité est très bonne, souligne Michel Gaudet, maire de la municipalité de Memramcook. On a un fonds de réserve d’un peu plus de deux millions $, ce qui nous donne un bon coussin pour nos opérations. Chaque année et cette année encore, on fait un surplus intéressant.»

«Avec ces résultats financiers, on peut se permettre de développer des projets pour la municipalité, poursuit le maire Gaudet. Le taux d’endettement de 4,6 pour cent est parmi les plus bas dans la province, s’il n’est pas le plus bas. C’est certain que les grandes villes qui ont un taux d’endettement plus près du 20 pour cent offrent davantage de services, mais il y a quand même plusieurs municipalités qui sont petites comme la nôtre et qui sont serrées financièrement.»

«La priorité pour une municipalité comme la nôtre qui compte environ 5000 habitants se situe surtout au niveau des routes. On a aussi le terrain de golf, dit-il. À partir des résultats obtenus cet été, il faudra décider si on va l’acheter ou l’opérer l’an prochain. Les pourparlers dans ce dossier se poursuivent donc avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.»