Succès du Festival 150 de Grande-Digu

Le Festival 150e de Grande-Digue a connu un grand succès, le 13 août dernier à Notre Centre.

Le tout a commencé avec la marche guidée par Gilles Thibault, pour l’entrée des 16 drapeaux représentant les 10 provinces, les trois territoires, le drapeau du Canada, celui de l’Acadie et Canada 150.

Plus de 25 exposantes et exposants étaient présents avec des produits variés et de grande qualité.

Plusieurs artistes et musi-ciens étaient au programme, dont Danny Vienneau, les danseurs des Premières nations Madison et Mason, de la danse à claquette avec Joanne Landry et les danseurs de quadrille de Grande-Digue. La Chorale de Grande-Digue a aussi interprété plusieurs chants Acadiens sous la direction de Pauline Léger.

On a aussi eu une dégustation de 13 soupes des 10 pro- vinces et trois territoires, qui avaient été préparées à Notre Centre par Michel Poirier et son équipe. Les Chevaliers de Colomb avaient organisé un BBQ.