Succès du bar à salade à l’école Abbey-Landry

L’ouverture du bar à salade Abbey-Landy a connu un grand succès. Initiative de Semer dans la Vallée, cette activité veut célébrer une nouvelle initiative portant sur la saine alimentation dans la communauté et aussi une réelle occasion qui permet aux élèves de découvrir une expérience de créativité. Il s’agit d’une opportunité pratique pour les élèves de l’école Abbey-Landry de mettre en œuvre leur savoir-faire de leurs cours culinaires pour créer plusieurs vinaigrettes, une salade équilibrée et conforme au nouveau guide alimentaire canadien. L’année dernière on a obtenu une subvention d’une valeur de 10 000$ du réseau de la Ferme à la Cafétéria Canada pour un buffet à salades De la ferme à l’école. (Photos : Gracieuseté)