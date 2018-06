Succès du 2e Marathon Pépère Boîte à lunch

par

Le deuxième Marathon Pépère Boîte à lunch a été une belle réussite et on a recueilli plus de 4000 livres de denrées non périssables pour le Vestiaire St-Joseph. Tout au long du parcours, mardi dernier, on recueillait les différentes boîtes qui avaient été placées dans des commerces et institutions. Le Marathon a débuté chez Pêcheries Westmorland pour se terminer à l’école Grande-Digue. On aperçoit le groupe de participants et participantes des écoles de la région lors d’un arrêt au gros homard à Shédiac. (Photo : Gracieuseté)