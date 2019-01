par

Plusieurs personnes ont assisté, samedi soir, à la première partie bénéfice entre les équipes bantam Boudreau et Larochelle du hockey mineur Dieppe-Memramcook, au Centre Arthur-J.-LeBlanc. La somme de 1551$ a été recueillie pour l’organisation Right To Play durant la soirée. Les organisateurs sont heureux de cette première expérience et remercient les gens et les commanditaires de la joute. La photo montre les deux équipes suivant la partie. (Photo : Normand A. Léger)