Succès de la collecte de fonds pour la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile

par

Le déjeuner communautaire au Centre de Saint-André-Le-Blanc a connu un grand succès, dimanche dernier. Il était au profit de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile. Avec l’appui de la grande communauté et des nombreux bénévoles, la somme de 1126$ a été amassée pour cette merveilleuse cause. Sur la photo, la présidente du centre, Lise Cormier, présente le montant recueilli à Adèle, Marcel et le jeune Olivier LeBlanc, tous représentants de la fondation. De plus, le gagnant du 50/50, Mathieu Hébert, de Shédiac, a redonné le montant gagné de 295$ aux organisateurs du déjeuner pour amener la somme globale pour cette collecte de fonds à 1422$. Merci M. Hébert. (Photo : Gracieuseté)