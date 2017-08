Succès de la 6e Campagne de l’Ange Souriant

par

Claire Lanteigne

La Campagne de l’Ange Souriant 2017 est maintenant complétée et elle a été un véritable succès. Les chiffres provisoires indiquent qu’on a recueilli 5808,42$ en plus de 3643 items de nourriture non-périssable pour la banque alimentaire, Vestiaire Saint-Joseph Inc.

Le conseil du Vestiaire Saint-Joseph désire remercier sincèrement tous les bénévoles engagés dans la campagne, la coordonnatrice de la campagne, ainsi que les gens qui ont fait des dons.

Un gros merci aux bénévoles qui ont fait le porte-à-porte les 9 et 10 août derniers, incluant Jacques LeBlanc, le maire de Shédiac, qui a participé à toutes les campagnes; Raymond Cormier, conseiller municipal et Gilles Belleau, directeur général de la Ville de Shédiac. Lors de cette cueillette de deux soirs, 2459 items de nourriture non-périssable et 562,00$ furent ramassés pour la banque de nourriture.

Pierre Gallant a remporté les paniers de produits mis en loterie lors de la campagne.