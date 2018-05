Spectacle-lancement du groupe Troiselle au Capitol

par

Le Théâtre Capitol est fier de présenter le spectacle-lancement du trio Troiselle, le samedi 26 mai prochain, à 20h. Ce spectacle est présenté par les radios CJSE et BOFM, dans le cadre de la saison 2017-2018 du Théâtre Capitol, présentée par Placements Louisbourg. Le concert mettra également en vedette la jeune chanteuse Ellie Côté, en première partie.

Troiselle, c’est Monique Poirier, Nadine Hébert et Isabelle Bujold. Trois complices de la vie qui ont vécu ensemble des spectacles, des tournées, des bébés, des carrières, et qui se retrouvent maintenant sur scène, pour présenter leur tout premier album, Filles du vent.

L’album Filles du vent comprend 16 chansons, dont deux originales, et fut enregistré au Studio Émond cet hiver dernier. François Émond assure d’ailleurs la réalisation et la direction musicale de l’album. Parmi les pièces interprétées sur l’album, on retrouve des chansons de Daniel Léger, Lennie Gallant, Joseph Edgar, Richard Desjardins, Leonard Cohen, Edith Butler et bien d’autres. «Ce sont les voix et les harmonies vocales qui sont à l’avant-plan», affirme la chanteuse Monique Poirier. «Puisqu’on chante ensemble depuis plus de 15 ans, nos voix se connaissent et ont cette façon de se retrouver, de se connecter et de tisser une boule d’énergie autour de nous», ajoute-t-elle.

Le spectacle-lancement au Théâtre Capitol en mettra plein la vue, avec la participation des Jeunes Chanteurs d’Acadie en plus d’une conception visuelle et des projections de Kevin McIntyre. Elles proposent un spectacle-lancement avec de beaux arrangements et de bons musiciens pour se faire du bien et qui, elles le souhaitent, saura faire du bien au public aussi!

Première partie : Ellie Côté

Auteure-compositrice-interprète âgée de 15 ans, Ellie Côté est une élève à la polyvalente Louis-J.-Robichaud. Elle s’est retrouvée dans plusieurs chorales et a joué du piano depuis un très jeune âge. C’est après avoir assisté à un concert de Chantal Kreviazuk qu’elle s’est intéressée à la composition de musique. Elle a récemment mérité le prix de lauréate du concours Accros de la chanson 2017 et reçu la médaille de bronze en musique lors des Jeux de la francophonie canadienne 2017. Elle emmènera la foule dans un manège d’émotions avec ses messages sensibles et inspirés d’événements réels.

Les billets pour le spectacle-lancement de Troiselle sont en vente à la billetterie du Théâtre Capitol (811, rue Main, à Moncton). On peut également se les procurer en composant le (506) 856-4379 ou le 1-800-567-1922, ou encore sur le web au www.capitol.nb.ca.