Soutien financier pour les Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé

par

Les Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé ont reçu récemment un soutien financier de 13 791$ de la Société de développement régional. Ces fonds ont permis d’installer deux thermopompes et d’isoler l’extérieur du sous-sol afin de rendre le bâtiment plus éco-énergétique. Sur la photo, nous apercevons Victor Boudreau, député de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé, remettant à Ola Melanson la confirmation du projet, en compagnie de Raymond Porelle et Emery Belliveau. (Photo : Gracieuseté)