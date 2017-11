Sous le thème «Les Sons de Noël»  Un autre gros succès pour le 14e Gala de l’Arbre  de l’espoir au Centre de Saint-André-LeBlanc

par

C’est encore un autre gros succès pour le 14e Gala de l’Arbre de l’espoir, qui a permis de recueillir 17 800$ pour la Campagne de l’Arbre de l’espoir 2017. Le Gala avait lieu samedi dernier et offrait une soirée élégante et mémorable aux plus de 200 personnes présentes.

Dans un décor majestueux et féérique, les musiciens et musiciennes ont présenté un spectacle rempli d’espoir en quête d’un avenir meilleur pour les gens de la communauté qui sont atteints de cancer. Un vin et fromage a aussi été servi.

Remerciements

Un gros merci au comité organisateur du Gala annuel de l’Espoir du Centre de Saint-André-LeBlanc, ainsi qu`à tous les bénévoles et musiciens qui ont mis la main à la pâte pour présenter une soirée enchantée dans l’ambiance des fêtes de Noël. Du bon monde, de la belle musique et de la bonne bouffe dans une atmosphère d’espoir et de générosité pour toutes les personnes atteintes de la maladie du cancer. Du leadership communautaire on en trouve partout dans nos belles communautés.