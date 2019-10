Soirée réussie pour l’Arbre de l’espoir

(CL) – Lors de sa deuxième soirée au profit de l’Arbre de l’espoir, Lise LeBlanc, de Cap-Pelé a recueilli la magnifique somme de 5600$.

Cette soirée souper-encan se tenait récemment à la Salle Grand-Barachois et plus de 140 personnes y ont participé.

«J’avais un comité pour m’aider, de dire Lise LeBlanc. Je veux remercier tous les gens qui ont assisté à la soirée, nos orateurs invités incroyables, ceux et celles qui ont acheté des billets et les ont offerts à d’autres, les bénévoles, les musiciens, les traiteurs et ceux qui ont fait des dons pour l’encan. Tout cela a fait en sorte que cette soirée a été un grand succès.»

Le 50/50 au montant de 403$ a été gagné par Adrienne LeBlanc.

C’est le 30 novembre prochain, lors du Radiothon de l’Arbre de l’espoir que Lise ira remettre les fonds recueillis.