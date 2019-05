Soirée «Les saveurs de Cap-Pelé» à Broussard en Louisiane

par

Lundi dernier, Justin LeBlanc, le directeur des événements et des communications du Village de Cap-Pelé et les membres de sa famille se sont rendus à la Ville de Broussard en Louisiane pour préparer un repas aux dignitaires louisianais, afin d’encourager les gens à venir découvrir leur ville sœur pendant le CMA 2019 en août.

Pendant cet événement, les Cajuns ont eu la chance de goûter à du homard, du fri-cot acadien et à de nombreux produit d’érable.

À ce jour, il y a une délégation de 45 personnes qui sont confirmées dans la délégation qui se rendra à Cap-Pelé au mois d’août.

La Ville de Broussard et le Village de Cap-Pelé sont jumelés depuis 1984. L’objectif de ce jumelage est de favoriser les contacts entre les deux municipalités par des rencontres et des échanges dans de nombreux domaines notamment ceux de la culture, de l’enseignement, du sport, du tourisme, du commerce et de l’industrie.

La municipalité tient à remercier Downeast, Cape Bald Packers et Westmorland Fisheries qui chacun de leur façon ont aidé avec cet événement.

Photos : Gracieuseté