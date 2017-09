par

En fin de semaine avait lieu la Soirée Gatsby au centre-ville de Shédiac. La photo nous montre Natalie Levesque et Roger Caissie, maire adjoint; Krystal LeBlanc, du Centre de ressources et de crises familliales Beauséjour; le maire Jacques LeBlanc et son épouse Denise Léger. (Photo : Gracieuseté)