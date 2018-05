Soirée du diamant 2018  Un autre grand succès pour l’Institut féminin de Grande-Digue

par

(CL) –L’Institut féminin de Grande-Digue organisait encore une fois cette année sa traditionnelle et populaire Soirée du diamant. Samedi dernier, dans une salle comble à Notre Centre, les participantes se sont retrouvées dans une très belle ambiance, avec la musique de John Adams, et un très beau défilé de mode avec «Manteau Madame» de Dieppe, ainsi que de très belles créations de Paul Émile Léger, du salon, Le Style Raphaël.

«Nous avons aussi nos fidèles bénévoles qui ont servi deux cents quarante invitées, de dire Aline Babineau, présidente de l’Institut féminin. Elles ont dégusté une très bonne soupe, un délicieux repas au homard et un très bon dessert. La salle avait été décorée par Thérèse et Daniel Bourque et le tout à fait de cette soirée un véritable succès.»

«Nos cinq personnes qui sont montées sur l’estrade: Natasha Allain, Jeannette Gallant, Murielle Allain, Nélida LeBlanc et Lorraine Goguen ont gagné de très beau cadeaux», ajoute-t-elle.

La gagnante du diamant a été Lorraine Goguen, de Grande-Digue. Et Nélida LeBlanc a gagné une nuitée de l’Hôtel Shédiac, avec une carte-cadeau de 75$ au St. James Gate.

«Le comité organisateur désire remercier de tout cœur, tous nos bénévoles, Michel et son équipe de la cuisine, les serveurs ainsi que les vérificateurs qui ont travaillé très fort, de poursuivre Madame Babineau. Sans nos bénévoles, cette soirée ne serait pas possible. Merci également à tous ceux et celles qui ont fourni des cadeaux, c’est beaucoup apprécié!»