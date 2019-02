par

Le Centre de pédiatrie sociale Sud-Est (CPSSE) est le premier et l’unique centre de pédiatrie sociale dans la province. Venez nous rencontrer pour une soirée d’information sur la pédiatrie sociale, ouverte à tous et à toutes, le 26 mars, à 18h30 au Club d’âge d’or (Berceau), 409, Rte de La Vallée, Memramcook. Pour de plus amples informations communiquez avec Gabrielle Bissonnette au 758-0440 ou à nosenfantsgb@gmail.com.