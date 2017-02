Soirée de la Saint-Valentin avec la «Chef d’amour»

par

Hélène Le Pennec

Mireille Pitre, enseignante de maternelle à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc, et maman d’une petite fille de neuf mois, est aussi une bénévole très impliquée dans la vie des jeunes de la communauté. Son souhait est de pouvoir développer dans la région des activités gratuites destinées aux enfants de 5 à 15 ans.

En effet, d’après Mireille, «il est important, en dehors de tout principe religieux, d’aider les jeunes et de les guider en leur permettant de participer à des activités et d’avoir du plaisir, parce qu’ils représentent notre futur».

Elle aimerait ainsi pouvoir leur proposer à chaque mois une activité amusante et surtout gratuite, «ce qui manque beaucoup dans la région et les parents n’ont pas toujours la possibilité de payer des activités à leurs enfants», dit-elle. Mireille souhaite ainsi, grâce au soutien et à l’aide de la communauté, organiser pour les enfants des activités variées durant lesquelles les jeunes pourront se retrouver et s’amuser ensemble.

Pour le mois de février quoi de mieux qu’un souper chic le soir de la Saint-Valentin? Papa et maman peuvent sortir souper tranquillement pendant que les enfants profiteront eux-aussi d’une belle soirée accompagnés de la «Chef d’amour» en la personne de Mireille, et de serveuses bénévoles.

Cette activité gratuite aura lieu le mardi 14 février de 17h30 à 20h à l’église Centre Nouvelle Vie, au 23, rue Grâce à Shediac Cape.

Les enfants auront la chance au cours de la soirée, de déguster un souper trois services dans une belle atmosphère de restaurant chic, comme les grands, entrecoupé d’activités amusantes dans des stations aux noms de Valentins! Des prix seront aussi à gagner!

Avec sa tenue de chef et un bel accent italien, la «Chef d’amour» souhaite faire pas-ser aux jeunes une belle soirée chic et plaisante!

C’est grâce aux collectes de fonds organisées par l’église que Mireille peut proposer ces belles activités aux enfants. Pour cette soirée elle a aussi reçu le soutien précieux du Sobeys de Shédiac qui fournira l’ensemble des aliments de la soirée!

Les jeunes intéressés à participer à cette activité peuvent envoyer un courriel à Mireille Pitre (mireille.pitre2016@gmail.com). Faites vite, les places sont limitées pour ce souper chic de la Saint Valentin!

Joyeuse Saint Valentin à tous!