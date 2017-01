S’Lon l’Bedeau

par

La « phone call » dérangeante qu’j’ai obtenu du Couvent dés Sœurs : à m’dépêcher d’m’y rendre toute suite, parce qu’y’avions trouvé t’un mulot dés champs de môrt dans l’une dés tirettes du bureau d’la grande office à la Mére Supérieure. « Well »! Qu’ça leu’ faisaient zire d’enlever, hors de d’là, la carcasse raide de la pauvre p’tite bête misérable. Ouaye, qu’s’allait prendre tchequ’un avec t’un bon tcheur vaillant (qué moi), de v’nir ramasser ou d’nettayer la « trail » de p’tites crottes dures parmi la paperasse! Pitché Seigneur! Ouaye, qu’en grignotant… Hmmm-Hmmm! Cé p’t’être bin le « staple » qui manquait de d’sus le pamphlet mince de prières, qu’a faite « choké » l’animal?!?

J’me sus rendu là, avec ma trousse d’urgence, en métal rouge, de Bedeau d’Église… J’aouaindu més gants « d’rubber »! « Carefully », j’ai délicatement pis de façon respectueuse ramassé l’évidence par la tcheue. L’une dés religieuses pieuses, ej pense qué la « cook » ou responsable d’la tchuisine du Couvent, m’a offarte t’une « can » en métal vide rectangulaire de flaveur « fancy » de café international, avec t’un « snap top » en « plastic », afin de m’en sarvir coumme t’un mini cercueil pis dans l’espérance itout de bailler t’au mulot dés funérailles convenables. « Okay »! Qu’était comme « weird », là-là! Mais étant un gârs qu’aime plaire… J’ai décidé de « playé along »…

J’avons « agree-yé », qu’aussitôt qu’la terre s’ra dégelée, en erriére d’la « baby barn » d’la propriété de nounnes (« normally », dans la « patche » à youssé que poussent lés géantes tournesols préférées d’la Mére Supérieure) – – s’ra l’endroit idéal à voulouaire enterrer le mulot! J’avons décidé d’y bailler un nom – – asteur counnu par le beau nom de Francis (ouaye, en hommage de Saint Francis Xavier). Y faudra itout qu’j’y « carve » t’un « marker » ou t’une plaque en bois… P’t’être même d’y sculpter dans d’la roche, un relief approprié commémorant la vie souvenir ou l’image parfaite d’la p’tite bête en train d’froliquer dans la nature. « Enough » dés arrangements funéraires… Asteur, « time to proceed » (Hmmm-Hmmm) à nettayer le dedans de la tirette…

Non, ce n’était point dés crottes de mulot! J’peux comprendre dans leu’ panique, qu’lés Sœurs du Couvent en étions concernées… Cé t’en regardant de plus près, que j’ai r’marqué que c’était plutôt dés pépites lousses au chocolat de « cookies ». Possiblement c’là qu’avait attiré le mulot de voulouaire âller « in the first place » se niger à l’intérieur d’la tirette… Qué d’même qu’j’avons « discoveré » itout (« for shame ») que la Mére Supérieure « cheatait » (ha-ha-ha) de d’sus sa « diet »… Qué vraiment point d’més affaires à répéter parmi l’monde… Qué hounnêtement à y’elle, si qu’à « feel » le besoin d’âller s’en faire confesser…

Y m’avons faite inspecter l’entier Couvent. Pas à « worryé », « no sign » de mulots de cachés dans l’édifice. « Mind you », quand j’sus descendu tout seul t’au sous-sol, faut vous dire que lés « pipes » d’eau étions parouaisées épais de fils d’araignées. Sans voulouaire semer la panique, sans rien dire; j’ai nettayé « everything » avant que lés « creepy » résidants à huit pattes se décidons d’voulouaire v’nir envahir le haut ou même d’attaquer lés religieuses pendant lés heures nouaires de la couchette!

Asteur, que j’sais « qu’everyone feel safe »… Ma « job » de Bedeau, asteur m’amène d’âller m’dépêcher « waxé » l’plancher d’la grande allée de l’Église… « Yes sirree », mêshoummes! À la prochaine!

Hen-Henri à P’tit Boute

Bedeau d’Église