S’Lon l’Bedeau

Tchelle étrange maniére à « starté » 2017, qu’avec dés mangeaisons sévères de poux pis de lentes dans lés jueux! Cé d’sous le « mistletoe » du « Party » d’la Veille d’la Bounne Ânnée, avec la peau sec de sés babines câssées, à la Salle Paroissiale du Village dés Roseaux, que Gertrude à « Fried Fish », supposément sans saouaire, que quand qu’à « smoochait » le monde… Ouaye, que lés p’tites verrats de bébites, qui y « danglions » du boute dés poils de sa moustache mince de farmiére pis de sa « bee-hive hairdo », s’amusions à « jumpé », à « crawlé » pis à infecter lés « sweaters » en pure laine de borbis pis lés tignasses du monde qu’avions v’nu « in contact » avec la dâmnée de Gertrude. Même jusqu’au Vieux Elphège, « bald » toute sa vie, n’a pas pu échappé ni lui t’au sôrt; car sus l’fait d’sa grousse loupe, un énorme pou semblait « yoddlé » ou à jouer « Nyah-Nyah-Nyah-Nyah-Nyah-I’m-the-King-of-the-Castle » ou p’t’être même à faire dés grimaces déformées.

Ma chère « Betty », y’elle lés siens se multiplions vite de d’sus le poil de sés bras. Par chance qu’elle s’avait râsé lés jambes « or else » s’aurait pu la faire gigoter coumme t’une ensorcelée de d’sus la « dance floor ». Moi, j’en ai eu t’une « couple » à faire dés acrobaties de « Tarzan », à « swingué » d’un poil à l’autre de d’sus mon « chest » aussi épais que d’la fourrure d’ours nouaire! Mais pas aussi « bad » que la nouvelle vieille fille de sarvante du tchûré, la « sweet » P’tite Alvina, qui s’avait fidguré qu’y’avait tcheques poux qui y y’avions p’t’être « crawlé » dans sés deux « cups » de brassiére; pis la v’là qu’à s’a mise à s’gratter là rigoureusement, avec la « rim » de son verre vide de champagne!

Y’a du monde qui s’faisions gratter l’échine, avec « anything » qu’était prime… Y’en a même qu’avions défaite leux chaises en bois pour s’râcler dés parties du côrps, à youssé que j’n’ose pas noummer ou à pointer du doigt, avec le pointu dés lattes câssées! Imaginez-vous ouaire, j’ai jusqu’à « spotté » le robuste de « bartender », le « body builder » de Grégouaire à « Jeff », qui s’a « dippé » la moustache touffu dans d’la cire chaude d’un p’tit lampion d’table, afin de prévenir l’invasion ou l’attaque dés poux pis dés affreuses lentes!

En après-midi du Jour de l’An, vous auriez due ouaire « half » du monde du Village dés Roseaux, la face bin rouge d’embarras pis à greloter pareillement coumme dés p’tits orphelins de minoux… En ligne dehôrs, à la porte de la pharmacie locale, pour voulouaire s’procurer d’la médecine à tuer dés poux! « A good business day », <<Cha-Ching-Cha-Ching>>, dans le « cash register » de « l’owner » d’la « drugstore » – – qui va lui permettre « for sure », à lui (Ernest) pis sa femme maigorlounne d’Ida, d’y payer leu’ « trip way down south », à youssé qu’une puce ne survivrait pas (POUFFE) à s’faire grâler contre la peau ampoulée d’un « sunburn »!

À la s’maine prochaine!

Hen-Henri à P’tit Boutte

Bedeau d’église