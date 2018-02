Sixième remise du Prix Éloi en mai prochain

par

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook, en collaboration avec la Société d’histoire de Memramcook, est heureuse de présenter la sixième édition du Prix Éloi. Cet événement aura lieu le dimanche 6 mai 2018, à partir de 14h, au théâtre du Monument-Lefebvre de Memramcook. Le Prix Éloi a été mis sur pied en hommage au grand violoneux de chez nous, Éloi à Protais LeBlanc, qui nous a fait danser pendant des années au rythme de son violon. Le Prix est décerné annuellement à des artistes ayant des racines à Memramcook et qui se sont démarqués sur la scène culturelle ici et ailleurs.

Cette année, nous avons choisi d’honorer trois artistes qui ont œuvré dans le domaine de la musique: André T. Bourque, Lina Boudreau et Ronald Dupuis.

André T. Bourque est né en 1854 au village des Beaumont, paroisse de Memramcook. Il a fait ses études musicales au collège St-Joseph, où il est devenu enseignant dans plusieurs institutions. Il est entré dans la communauté Ste-Croix en 1880 et a été ordonné prêtre au collège St-Joseph. Compositeur distingué, il s’est consacré à compo- ser des odes, des hymnes et des marches d’inspiration nationale. Il est reconnu pour ses chants, notamment Évangéline, le Pêcheur acadien et la Fleur du souvenir. L’œuvre de Père André est une source de grande fierté pour les Acadiens.

Lina Boudreau est native de Memramcook. Sa voix unique lui a permis de devenir choriste pour plusieurs artistes, dont Zachary Richard, Roch Voisine, Luc De Larochellière et Richard Séguin. Dans la 3e édition de Starmania, en 1987, Lina incarne une étoile noire et Stella Spotlight. En 1994, elle enregistre un premier album aux couleurs de sa terre natale. Elle lance ensuite trois autres albums, soit Femme de l’eau, Noël Lounge et Si fragile univers. Lina a reçu de nombreux hommages au cours de sa carrière, du prix Aurèle Séguin à celui des Étoiles du Maurier.

Ronald Dupuis est originaire du village de Lourdes, paroisse de Memramcook. Ronald est une personne très aimable, et il demeure confiant et engagé dans son quotidien. Tout jeune, il est passionné par la musique et se procure un ensemble de batterie. En peu de temps, il maîtrise à la perfection cet instrument et devient batteur pour le groupe Unknown de Memramcook. Il est vite repêché par le groupe légendaire 1755, dont il devient aussi le porte-parole. En 2008, lors de la cérémonie des East Coast Music Awards, 1755 est récompensé d’un prix d’excellence soulignant l’ensemble de la carrière du groupe.

Vous êtes tous invités à venir célébrer et rendre hommage à ces trois artistes distingués lors de la sixième édition du Prix Éloi, le dimanche 6 mai 2018, à 14h, au Monument-Lefebvre de Memramcook.

Les musiciens invités sont Eddy Poirier au violon; Christine Arsenault au violon et gigue, Eugène LeBlanc à la basse; Bobby Dupuis et Michel Bourgeois à la guitare et voix.

Entrée gratuite – un don à la porte sera apprécié.