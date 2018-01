Sincères remerciements à Albertine et Kenneth Golding

par

Le conseil d’administration du Vestiaire Saint-Joseph Inc. veut remercier et reconnaitre sincèrement Albertine et Kenneth Golding pour leurs généreuses contributions de dons au cours des dernières 29 années. En 2017, ils ont ramassé plus de 4000$ pour un montant total incroyable de 85 000$ depuis 1988.

Une partie de leur don a été pour faire l’achat de bonbons durs du bon vieux temps (une livre) pour plus de 450 familles durant la Campagne de boites de nourriture de Noël. Pour des raisons de santé, le couple Golding a avisé le conseil que c’était leur dernière année.