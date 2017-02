Shédiac maintient sa croissance d’après le recensement de la population de 2016

par

D’après le Recensement de la population de 2016 réalisé par Statistique Canada, la Ville de Shédiac poursuit sa croissance en enregistrant une augmentation de 10,1% de sa population depuis 2011, soit la deuxième plus forte hausse au Nouveau-Brunswick pour les municipalités de plus de 5000 habitants. La Ville de Shédiac, qui compte actuellement 6664 résidents francophones et anglophones par rapport à 6053 en 2011, jouit d’une qualité de vie qui fait sa renommée D’ailleurs, le New York Times a tout récemment reconnu la Ville de Shédiac comme une des principales destinations tou-ristiques au Canada en 2017.

Au fil des ans, un nombre considérable de personnes en provenance de régions ru-rales et aussi urbaines se sont établies à Shédiac où la qua-lité de la vie est excellente, le coût de la vie abordable et où tous les services aux citoyens sont disponibles, que ce soit des écoles de qualité, une communauté d’affaires vibrante, des services pour nos aînés tels que des foyers de soins ainsi que tous les services dans les secteurs ins-titutionnels, commerciaux et résidentiels.

«L’avenir de la Ville de Shédiac s’annonce très prometteur», de dire le maire Jacques LeBlanc. «Plusieurs activités et projets intéressants qui sauront stimuler à la fois l’économie locale et régionale sont prévus au cours de la prochaine année, et nous nous réjouissons à l’idée de continuer à augmenter le nombre de visiteurs et de nouveaux résidents.»

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le maire Jacques LeBlanc au 532-7000.