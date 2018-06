Shediac Lobster Shop – Un investissement de plus de 230 000$ permettra à l’entreprise de transformation du homard d’accroître sa productivité et ses ventes

par

Le gouvernement du Canada a communiqué récemment de bonnes nouvelles pour l’entreprise Shediac Lobster Shop en annonçant un investissement de plus de 230 000$.

L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député fédéral de Beauséjour, au nom de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) a annoncé une aide financière pour moderniser le matériel de l’installation de transformation du homard.

Plus précisément, cet investissement permettra à l’entreprise d’accroître sa production en modernisant le matériel et en automatisant les procédés. Le gouvernement du Canada verse une contribution remboursable de 230 641$ par l’entremise du Programme de développement des entreprises de l’APECA pour la réalisation du projet.

Cet investissement s’appuie sur l’engagement du gouvernement du Canada à stimuler la croissance économique du Canada atlantique par l’intermédiaire de la Stratégie de croissance de l’Atlantique, en faisant des investissements stratégiques dans des projets qui profiteront aux collectivités en créant des emplois et en misant sur les avantages concurrentiels de la région, notamment l’expertise agricole et une main-d’œuvre qualifiée.

«Au Canada, les secteurs maritimes emploient des milliers de Canadiens et représentent des marchés importants pour la province du Nouveau-Brunswick et la région de l’Atlantique dans son ensemble. Je suis heureux que le gouvernement du Canada, par l’entremise de l’APECA, appuie les efforts du Shediac Lobster Shop pour prendre de l’expansion. Cet investissement dans du nouveau matériel modernisé aidera l’entreprise à répondre à la demande croissante et à accroître son exposition au marché, ce qui sera au bout du compte avantageux pour l’ensemble de notre région», explique l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

«Le soutien continu et les partenariats solides du gouvernement du Canada par l’intérim de l’APECA, nous permettent de mieux nous positionner sur le marché mondial. Nous sommes très fiers des opportunités professionnelles dont nous offrons à la communauté rurale de Shédiac. Investir dans les ressources humaines et renforcer notre main-d’œuvre en offrant, dans notre établissement, des postes à qualifications supérieures contribue à notre succès. Les investissements continus dans la mécanisation pour l’industrie du homard nous permettront d’accroître et d’accéder à de nouveaux marchés d’exportation, tout en promouvant une ressource naturelle canadienne qui appartient à tous les Canadiens. Shediac Lobster vise l’excellence dans le domaine de la transformation des fruits de mer en assurant la protection et la conservation de cette ressource pendant encore des générations. Notre pêche à homard se fait complètement à l’état sauvage ainsi que de façon durable et demeure une des ressources les plus précieuses des maritimes», a souligné Gilles Maillet, président, Shediac Lobster Shop.