Shediac Lobster Shop prendra de l’expansion et créera jusqu’à huit nouveaux emplois

par

(GNB) –Shediac Lobster Shop étend ses opérations et crée jusqu’à huit nouveaux emplois avec l’appui du gouvernement provincial.

«Aider les entreprises du Nouveau-Brunswick à continuer à prendre de l’expansion et à réussir est un élément important du plan de croissance économique pluriannuel de votre gouvernement», a déclaré le député de Shédiac-Beaubassin-Cap Pelé, Victor Boudreau. «Shediac Lobster Shop est un bel exemple d’une entreprise qui permet au Nouveau-Brunswick de se démarquer. Nous sommes heureux de la voir continuer à prospérer et à exporter des produits dans le monde entier.»

Boudreau participait à l’événement pour la ministre du Développement économique, Francine Landry, qui est également ministre responsable d’Opportunités NB.

Cette entreprise de transformation du homard, qui en est à sa troisième génération, est en activité depuis 1952. Elle emploie plus de 230 personnes.

«Shediac Lobster Shop souhaite remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par l’entremise de notre partenariat avec Opportunités NB, de soutenir les investissements dans l’innovation en matière de transformation des fruits de mer», a affirmé le copropriétaire, Gilles Maillet. «En continuant d’investir dans la mécanisation de l’industrie du homard, nous pourrons élargir nos activités et percer de nouveaux marchés d’exportation. L’industrie du homard est un moteur économique important pour le Nouveau-Brunswick, et nous sommes fiers d’être un chef de file de la transformation du homard au Canada.»

L’entreprise a lancé un projet d’immobilisation dont la valeur totale s’élève à près d’un million de dollars. Cela comprend l’achat de nouvel équipement et l’amélioration des installations. L’entreprise prévoit également embaucher jusqu’à huit nouveaux employés, ce qui permettra de contribuer environ 332 072 dollars au produit intérieur brut de la province et de générer 14 200 dollars en impôt provincial chaque année, une fois que tous les postes seront créés.

Afin d’appuyer le projet et la création d’un maximum de huit nouveaux emplois, l’entreprise est admissible à une contribution non remboursable de 88 000 dollars d’Opportunités NB, une société de la Couronne qui cherche à attirer et à appuyer des possibilités visant à stimuler l’économie et à créer des emplois.

L’entreprise Shediac Lobs-ter Shop se spécialise dans la transformation de produits du homard de l’Atlantique pêché en eaux froides et s’est récemment lancée sur le marché du homard vivant. Elle exporte ses produits au Canada, en Amérique, en Asie et en Europe.