Serge Brideau : un artiste au cœur généreux

Jeannita Thériault

On ne peut faire autre que d’admirer et d’apprécier la générosité du chanteur du groupe Les Hôtesse d’Hilaire, Serge Brideau, en cette période de la pandémie de la COVID-19.

Serge a décidé de changer sa carrière d’artiste : chanteur, guitariste et comédien, pour aller travailler dans un foyer de soins en tant que préposé aux soins et même, à l’occasion leur chanter des chansons, accompagné de sa guitare.

La décision d’abandonner sa carrière et son vedettariat incontestable n’a pas dû être facile, surtout d’avoir rasé sa longue barbe et ses longs cheveux qui habitaient son personnage depuis si longtemps, sans doute, un genre de dépouillement physique pour lui. Avant de le faire, il a lancé une belle initiative et a recueilli la somme de 24 000$ en six jours pour l’Accueil Sainte Famille, de Tracadie, une association qui aide les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants.

Serge jouissant d’une admiration continue de la part de ses nombreux «fans», autant masculins que féminins, lors-qu’il était en spectacle.

Avoir abandonné sa carrière d’artiste pour se dévouer auprès des personnes isolées et en quête de soins est tellement louable et généreux de sa part.

Nous devons féliciter Serge, ancien ambulancier durant de nombreuses années, d’avoir choisi de partager son expé- rience médicale et sa bonne humeur auprès de gens, sans visites et vulnérables durant ces moments d’isolement imposés par la pandémie de la COVID-19.

Bravo Serge!