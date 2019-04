Séances d’information en affaires à Shédiac

par

Vous prévoyez vous lancer en affaires? Vous songez à une expansion? Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, participez à une de deux séances d’information : le mercredi 10 avril de 12h (midi) à 13h en français et le mercredi 2 mai de 18h à 19h en anglais. Ces sessions d’information sont offertes par la Bibliothèque publique de Shédiac en collaboration avec la CBDC Westmorland Albert.

Le personnel de la CBDC va mener les sessions d’information en affaires. Ces séances traiteront de divers sujets comme la préparation d’un plan d’affaires et la façon d’accéder à des programmes gouvernementaux. Ils discuteront aussi du rôle de la CBDC et de comment ils peuvent vous aider dans votre parcours vers l’entrepreneuriat. Ces séances sont gratuites et strictement confidentielles.

L’inscription est requise et peut se faire en composant le 532-8312 poste 0 (CBDC). Ces activités sont offertes sans frais.