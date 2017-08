Sans domicile fixe Le YWCA Moncton organise un événement de sensibilisation à l’itinérance au parc du Centenaire

par

Le 25 août à 18h, jusqu’à 8h le 26 août, le YWCA Moncton sera l’hôte de Sans Domicile Fixe; «On dort dans la voiture-ton» de 14 heures au parc du Centenaire. Cette nuit dans le parc engagera les familles, les équipes, les individus et les entreprises à sensibiliser et à financer le YWCA dans ses efforts continus pour aider à mettre fin à l’itinérance.

YWCA Moncton a pour mission d’appuyer les femmes et leurs familles, ainsi que de favoriser leur autonomie. Pour ce faire, YWCA Moncton mène des activités de sensibilisation et offre des services intégrés qui favorisent l’indépendance, le bien-être et l’égalité pour tous.

Pour en savoir plus sur le déroulement de l’événement, et pour les demandes médias, communiquez avec Alicia Duffy, gérante des communications et des ressources, YWCA Moncton (506) 855-4349 ext. 102 | aduffy@ywcamoncton.com; www.ywcanb.com/events/no-fixed-address.