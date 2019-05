Samuel Fontaine, l’âme des Olympiens

par

(N.A.L.) – Les Olympiens de l’école L’Odyssée ont connu une saison partagée au volleyball gars junior de la Conférence de l’Est et se sont qualifiés pour le championnat provincial suivant le tournoi régional Nord-est. Ils ont remporté une partie sur trois au provincial en fin de semaine.

Le capitaine de l’équipe était Samuel Fontaine, de Moncton, un élève de 10e année à sa deuxième saison avec la formation. Joueur de centre, il mesure 5pieds 8pouces.

«Je suis un bloqueur et un attaquant tout en prenant les passes courtes, a dit le capitaine confiant de son équipe. On a connu une assez bonne saison. On était les négligés au provincial et on aimait cela. L’équipe s’est beaucoup améliorée, on a bien commencé l’année et l’entraineur nous a poussés toute la saison avec de bons exercices.»

Les Olympiens se sont qua-lifiés en prenant le troisième rang au régional derrière les Rebelles de Népisiguit et les Matadors de Mathieu-Martin. «On a presque vaincu les Rebelles et on aurait pu faire mieux, a ajouté Samuel Fontaine. On a participé au provincial pour avoir du plaisir, travailler fort et montrer ce que les Olympiens pouvaient faire. Notre succès comme équipe dépend de notre communication, des belles réceptions, des passes et des attaques. Tout le monde doit se présenter.»

Fontaine a joué deux ans avec l’équipe de l’école Le Sommet avant de joindre les Olympiens. Il s’aligne également avec la formation gars Fuzion afin de s’amélio-rer et de perfectionner son jeu. «Cela me permet de m’améliorer et d’offrir une meilleure performance. Je suis capable de bien communiquer, d’attaquer et de bloquer. Mon rôle de capitaine est de m’assurer que la bonne humeur est présente et de relever les joueurs. Ce n’est pas toujours facile, surtout si le pointage ne nous avantage pas. Mais si on va bien, c’est plus facile d’encoura- ger l’équipe. La saison est terminée, mais on va poursuivre nos entrainements et je vais jouer au volleyball de plage cet été. Le volleyball est mon seul sport et ma passion. C’est un sport unique, que pas tous jouent. C’est beau à voir et à jouer et surtout lorsque tu regardes l’ensemble du jeu, de la réception à l’attaque. C’est beau.»