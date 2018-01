Sac d’aiguilles/seringues utilisées   Toute une découverte à Beaubassin-est

par

Claire Lanteigne

Vendredi dernier, dans un fossé le long du chemin Butte à Napoléon pas loin du champ de tir de fusil, un résident de Beaubassin-est a trouvé un sac contenant pas moins de 200 aiguilles/seringues utilisées. Il a alors avisé Gilles Cormier, ancien conseiller pour la localité de Saint-André-LeBlanc, bien connu pour dénoncer les déchets jetés le long des routes de la région.

«Le gars qui a trouvé ces déchets voulait les enlever et je l’en ai empêché, d’ajouter M. Cormier. C’est certain que moi je n’allais pas les ramasser non plus.» Il ajoute que les marques sur les aiguilles montraient qu’elles étaient pour de l’insuline et que le sac aurait pu être là depuis plusieurs semaines puisqu’il était pris dans la neige.

«C’est tout simplement incroyable et inconsciencieux qu’on ait jeté ces déchets dangereux ici, de dire Gilles Cormier, après avoir mis des photos sur son site Facebook. Ça représente tout un danger pour quiconque entreprendrait de nettoyer ces déchets et se ferait piquer par accident par une de ses aiguilles dont on ne connait pas le contenu. Il faut penser aux infections possibles ainsi qu’aux effets négatifs sur l’environnement.

«Et si des enfants avaient trouvé ce paquet et s’étaient aventurés trop loin avec leur curiosité ou même un chien ou autre animaux qui auraient été fouiller dedans? Je suis dépassé de l’ignorance des personnes qui ont cru bon de faire un tel geste si dangereux sans penser aux conséquences», poursuit-il.

Cormier a avisé la communauté rurale Beaubassin-est et une employée a communiqué avec le ministère provincial de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour savoir quoi faire. Entre-temps M. Cormier a rempli un rapport pour la GRC de Shédiac et ce sont finalement deux agents de la GRC qui ont ramassé tous les déchets et les ont mis dans des contenants sécuritaires afin de s’en débarrasser correctement. Cormier a remercié de façon spéciale les deux agents qui ont nettoyé les déchets ainsi que ceux et celles qui partagé leurs préoccupations et indignations envers cet acte déplorable pour la sécurité et l’environnement.

«J’espère que la publicité va aider à changer les habitudes des gens de jeter leurs déchets dans les régions rurales, a-t-il ajouté. C’est une vieille mentalité, quand vous lancez quelque chose dans le bois, bien si vous ne pouvez le voir, il va disparaître. C’est triste et j’ai trouvé toutes sortes de choses dans les fossés de la communauté au cours des années, mais rien d’aussi troublant que ceci.

«Le déversement de déchets est une de mes bêtes noires, dit-il, et je vais continuer à lutter contre ça. C’est pour ça qu’on a communiqué avec moi ce matin, les gens savent que je ne vais pas rester tranquille. Je vais parler fort afin que chacun se réveille. Je suis optimiste qu’avec plus de sensibilisation du public et la critique de ces gestes, nous serons éventuellement capables de changer les attitudes et qu’un jour ça ne se reproduira plus.»

En terminant, il conseille à quiconque qui passe dans ce chemin et qui aperçoit des déchets dangereux de ne pas les toucher en espérant que le ministère de l’Environnement enverra quelqu’un pour les ramasser avec les protections nécessaires pour ce genre de déchet.