Routes accessibles aux véhicules hors route  Memramcook procède à la deuxième lecture de l’arrêté

Claire Lanteigne

Le conseil municipal de Memramcook a procédé à la deuxième lecture (par son titre) de l’arrêté no 42 qui désigne des parties de routes dans le village accessibles aux véhicules hors route. Une fois adopté, cet arrêté autoriserait les membres du Club VTT Memramcook, les membres de clubs de VTT affiliés à la Fédération des véhicules tout-terrain du N.-B. et leurs partenaires, ainsi que le Club motoneige Memramcook Inc., les membres de clubs de motoneige affiliés à la Fédération des Clubs de motoneige du N.-B. et leurs partenaires, de passer sur une portion des rues tel que décrit dans l’arrêté.

Il sera permis de longer une partie de la rue Centrale et du chemin Du Parc, une partie de la rue Renaissance, du chemin Bridge et du chemin Gayton, une partie de la rue Centrale et du chemin Michel, la section de la piste de sentier partagé à partir du Foyer Saint-Thomas jusqu’à la station de pompage d’égouts située près de 673, rue Centrale et une partie de la rue Grand-Pré. On peut consulter les annexes A à E, auprès de la municipalité, pour connaître les endroits désignés.

Dans son rapport, le maire a indiqué qu’un nouveau comité sera mis sur pied pour aviser le gouvernement provincial des travaux en cours et autres détails du projet de l’Institut de Memramcook.

Il a également participé au Forum des maires des municipalités francophones de Kent et Westmorland. «On se rencontre aux trois mois, a-t-il dit, et on a des présentations sur des dossiers d’intérêt, comme les mesures d’urgence. On discute des défis auxquels on fait face ainsi que des dossiers de l’AFMNB.»

Le conseil a décidé de se prévaloir du nouveau service de tourisme offert par la Commission de services régionaux du Sud-est. «C’est une belle initiative, de dire le maire Michel Gaudet, toute la grande région va travailler ensemble afin de garder les touristes plus longtemps ici. La création de cet organisme régional de marketing est un bon investissement pour nous.» Le service coûtera 1637$ par année pour trois ans.

Une subvention de 15 000$ par année pour trois ans a été accordée au Foyer Saint-Thomas.

Le conseil va acheter une table pour la soirée bénéfice de La Solitude.

Le 8e Carnaval d’hiver aura lieu du 2 au 11 février 2018. On tiendra une course de patin extrême les 2 et 3 février et on recherche des bénévoles. Les intéressés peuvent communiquer avec pascale@memramcook.com ou en téléphonant au 758-4078.