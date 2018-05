Roger Melanson choisi candidat libéral dans Dieppe

par

L’Association libérale du Nouveau-Brunswick (ALNB) a tenu un congrès d’investiture en vue des élections provinciales du 24 septembre 2018. Roger Melanson a été choisi candidat libéral dans la circonscription de Dieppe.

Le premier ministre Brian Gallant, également chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, a assisté au congrès d’investiture et a salué Roger Melanson pour son engagement communautaire dans la circonscription. «C’est quelqu’un qui a des dossiers très importants depuis qu’il est au gouvernement, et pour cause : il est à l’écoute des gens du Nouveau-Brunswick et il obtient, pour eux, des résultats. Son expérience au sein du secteur privé qui nous aidera à continuer à faire croître l’économie néo-brunswickoise», a indiqué Brian Gallant.

Roger Luc Melanson a été réélu le 22 septembre 2014 pour représenter la circonscription de Dieppe. Le 7 octobre 2014, il a été nommé ministre des Finances et ministre des Transports et de l’Infrastructure ainsi que président du Conseil de gestion. En juin 2016, il a été nommé président du Conseil du Trésor, ministre de l’Éducation postsecondaire, ministre responsable pour les Affaires autochtones et ministre responsable de la Politique d’expansion du commerce. II est président du Conseil de l’emploi et membre du Conseil des priorités. Il est aussi membre du Comité d’administration de l’Assemblée législative. M. Melanson a été élu pour la première fois le 27 septembre 2010 pour représenter la circonscription de Dieppe-Centre-Lewisville. En 2010, il a été président du caucus libéral.

Diplômé de l’Université de Moncton, il détient un baccalauréat en sciences sociales avec majeure en sciences politiques et mineure en administration des affaires. II possède également une maîtrise en administration publique. En outre, il détient un certificat en développement des affaires de Babson Executive Education, de Boston. Il est diplômé de la polyvalente Clément-Cormier. M. Melanson possède une vaste expérience. Il a œuvré dans les domaines du développement économique, des affaires internationales et de la politique provinciale ainsi que dans les paliers provincial et municipal du gouvernement et dans le milieu communautaire. Il a été directeur du développement économique pour la Corporation de développement économique de la Ville de Dieppe et il a œuvré dans le domaine du développement du commerce international à titre de délégué commercial principal de la compagnie internationale Spielo.

M. Melanson, et sa femme, Lise Babin, ont deux enfants, Émilie et Simon. Ils habitent à Dieppe.

Roger Melanson dit être honoré de recevoir l’appui incontesté de la circonscription de Dieppe. «Ce fut un véritable honneur et un privilège de représenter les gens de Dieppe au cours des huit dernières années. En travaillant fort et en restant engagés au sein de notre communauté, nous avons réussi à voir une croissance significative dans notre région. Je suis heureux de continuer à représenter les gens de notre ville et les citoyens et citoyennes du Nouveau-Brunswick», souligne Roger Melanson.