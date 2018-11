Roger Caissie confirme sa candidature à la mairie de Shédiac

par

Shédiac– Roger Caissie, conseiller municipal depuis six ans, annonce aujourd’hui sa candidature à la mairie de la Ville de Shédiac à l’élection partielle du 10 décembre prochain.

«Je désire entreprendre le rôle de maire de la Ville de Shédiac afin de continuer l’élan de développement économique et communautaire des dernières années et mettre de l’avant des approches innovatrices de développement, tout en maintenant une gestion saine des budgets», déclare M. Caissie.

«En continuant de nous démarquer, nous rendons la Ville de Shédiac encore plus attrayante à l’entrepreneuriat», a poursuivi M. Caissie. «Cela nous permet d’accueillir plus de familles, plus de jeunes, et des personnes plus âgées au sein de notre communauté», a poursuivi M. Caissie.

Conseiller municipal à Shédiac depuis 2012, maire adjoint de 2016 à 2018 et président de la Commission des égouts depuis quatre ans, M. Caissie est fier d’avoir appuyé de nombreux projets municipaux progressifs, tels que les travaux de la rue Main et du parc Pascal-Poirier, le nouvel accès à l’autoroute situé sur la rue Chesley en plus des améliorations de terrains sportifs, la prolongation des sentiers et l’ajout d’un parc inclusif.

En plus des projets de renouvellement municipaux, M.Caissie a aussi appuyé plusieurs projets à la Commission des égouts pour améliorer le système d’égouts en plus d’y apporter plus de transparence au bureau de direction.

Fonctionnaire de carrière au sein du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.