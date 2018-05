Roger Caissie annonce son intérêt pour la mairie de Shédiac

par

Roger Caissie, maire-adjoint depuis 2016, désire annoncer son intérêt au poste de maire de la Ville de Shédiac.

«Je désire annoncer que je vais me présenter à la mairie de Shédiac lors d’une élection partielle plus tard cette année, si le maire actuel, Jacques LeBlanc, est élu député», laisse entendre M. Caissie.

Conseiller municipal de Shédiac depuis 2012, président de la Commission des égouts Shédiac et Banlieues depuis quatre ans et maire-adjoint au cours des derniers deux ans, M. Caissie est fier d’avoir appuyé de nombreux projets municipaux progressifs, tels que les travaux au centre-ville (rue Main et le Parc Pascal-Poirier), l’agrandissement de la rue Chesley, l’ajout de terrains de tennis et de pickleball, le renouvellement du terrain de soccer, la prolongation des sentiers et l’ajout d’un parc inclusif à l’école Monseigneur-François-Bourgeois (MFB) pour en énumérer quelques-uns.

Depuis qu’il s’est joint à la Commission des égouts, M. Caissie a poursuivi des projets pour améliorer le système d’égouts, tels que l’implantation d’un système de surveillance électronique et le renouvellement d’infrastructure en besoin. De plus, avec l’appui du conseil d’administration de la Commission, M. Caissie a apporté plusieurs changements, notamment plus de transparence avec l’utilisation des rapports au conseil municipal en plus de rendre disponibles des rapports sur la performance du système au public via le site web de la Commission.

«Je suis particulièrement fier d’avoir pu réaliser ces projets municipaux et du système d’égouts tout en maintenant une gestion saine des budgets», a dit M. Caissie.

Caissie entend bâtir sur son expérience au conseil afin de continuer l’élan de développement économique et communautaire de Shédiac.

«En poursuivant une approche innovatrice de développement, tout en maintenant une gestion saine des budgets, nous pourrons continuer de nous démarquer. Cela rendra notre ville encore plus attrayante à l’entrepreneuriat et nous permettra d’accueillir plus de jeunes, de familles et de personnes âgées», a poursuivi M. Caissie.

Compte tenu de son intérêt de se présenter à la mairie et étant donné que son mandat de maire-adjoint se termine à la fin mai, M. Caissie renonce à un renouvellement de mandat.

«Étant donné que je devrai démissionner du conseil afin de me présenter comme maire, je trouve qu’il est préférable pour la Ville de Shédiac que le conseil choisisse quelqu’un.e d’autre. Cela contribuera à la stabilité au conseil pendant une période de transition.»

Fonctionnaire de carrière au sein du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, M. Caissie est marié à Natalie Levesque, enseignante de musique à l’école MFB de Shédiac. Mme Levesque et M. Caissie sont les parents de deux enfants.