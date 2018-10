Robert Bourgeois intronisé au Atlantic Agricultural Hall of fame

par

Claire Lanteigne

Jeudi dernier, Robert Bourgeois, propriétaire du Verger Belliveau de Memramcook, a été intronisé au Atlantic Agricultural Hall of Fame. Il avait été mis en nomination par les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick pour son dynamisme entrepreneurial et son dévouement à l’amélioration de l’industrie de la pomme. La cérémonie se tenait au Dalhousie Agricultural Campus, à Truro, N.-É.

Chaque année au mois d’octobre, l’Atlantic Agricultural Hall of Fame célèbre les contributions de quatre personnes au secteur de l’agriculture au Canada Atlantique. Les producteurs, les innovateurs, les bénévoles, les scientifiques, et les professionnels du secteur des entreprises sont félicités pour leur rôle dans la formation et l’influence de l’agriculture, l’impact de leurs contributions se faisant sentir aux niveaux régional, national et international.

Les intronisés de cette année ont amélioré la collaboration des producteurs, ont fait la promotion de l’agriculture auprès de générations de Canadiens, ont transformé la gestion du bétail et refaçonné la façon dont les cultures sont utilisées.

On célébrait le 50e anniversaire de cette activité et on notait que 48 intronisés au Temple de la renommée sont des diplômés du Nova Scotia Agricultural College, dont M. Bourgeois (classe de 1981).

«Nous sommes fiers des contributions exceptionnelles de nos anciens à l’agriculture dans notre région, à travers le pays et dans le monde, de dire les co-présidents du conseil d’administration, Donna Langille et Dannie MacKinnon. Nous sommes particu- lièrement heureux de voir autant d’entre eux reconnus par le Temple de la renommée et en compagnie de personnes exceptionnelles comme celles que nous honorons aujourd’hui.»

Ce n’est pas une première reconnaissance pour M. Bourgeois. Il a été reconnu par ses pairs avec le Prix de la Pomme d’or en 1982 et 1989, par le Gala de l’Entrepreneuriat régional du Sud-est comme Entrepreneur de l’année en 2014 et par l’Ins- titut des agronomes du Nouveau-Brunswick pour un Prix de leadership en agriculture en 2014.

Robert Bourgeois a siégé sur plusieurs conseils, incluant l’Association des producteurs de fruits, la Chambre de commerce de Memramcook, l’Association des producteurs de fruits du N.-B., le Conseil de l’agriculture et de l’agroalimentaire du N.-B., Entreprise Sud-est et l’Association du tourisme du Sud-est. Il a également beaucoup voyagé pour suivre les derniers développements dans l’industrie agroalimentaire. Il participe activement aux efforts de planification stratégique de l’industrie de la pomme au N.-B.

Le Verger Belliveau est très bien connu autant dans la région qu’ailleurs dans la province et en Atlantique. On y compte environ 80 000 pommiers sur plus de 100 acres et opère la seule installation de distribution en gros d’emballage de pommes dans la province.

La ferme a récemment lancé le cidre artisanal SCOW, a augmenté sa production de légumes et a adopté la croissance de l’agrotourisme avec son auto-cueillette, un économusée, des tours du verger et un magasin et un café à la ferme.