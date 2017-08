Réussite d’une collecte de fonds à Grande-Digue

par

Le cancer fait ses ravages dans plusieurs foyers et ça sans distinction d’âge ou de race. Rachel Hébert est atteinte d’un cancer dont le coût des traitements est très élevé et presque hors de portée. À la demande de la famille, les Chevaliers de Colomb Conseil 7535 ont donc décidé d’organiser une activité pour lui venir en aide. Le dimanche 16 juillet a eu lieu un après-midi de musique à Notre Centre.

Dès 13h30, sous l’habile direction du maître de cérémonies, Roger «le p’tit cowboy», débutait un après-midi rempli de plaisir et de détente. Les artistes Richard Bourque, Luc Jaillet, Marc Babin, Paul Hébert, Rhéal Daigle, Denis Goguen, Scott Delahunty et Laurie LeBlanc montaient sur scène. C’est à souligner que tous ces artistes ont donné bénévolement leur temps et ce jusqu’à 16h30. Grâce à la participation de tous et toutes, cette activité s’est avérée un très grand succès. Voilà l’esprit communautaire à son meilleur. Le comité organisateur désire remercier les musiciens.